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Başakşehir'de bavul içinde ceset bulunmuştu! Görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 20:58 | Son Güncelleme

Başakşehir'de, dün gece yarısı, iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürerken ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cesedi bırakan şüphelilerin görüntülerinin, 50 metre uzaklıktaki bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde, iki şüphelinin ellerinde iki bavulla yürürken görülüyor.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Polis görüntülerdeki kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

NE OLMUŞTU?

Gece yarısı Güvercintepe Mahallesi'nde erik toplamak için Hasanpaşa Deresi civarına gelen çocuklar yol kenarında iki bavul görmüş, durumu hemen ailelerine haber vermişti. Bavullardan kan damladığını gören mahalle sakinleri ise şüphelenerek durumu polise ihbar etmişti.

CESET PARÇALARI İKİ BAVULA KONULMUŞTU

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede parçalara ayrılmış halde iki bavula konulmuş ceset parçaları bulmuştu.

30-35 YAŞLARINDA BİR ERKEĞE AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çevrede şerit çekerek, güvenlik önlemi alan polis ekipleri çevrede delil araması yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ilk incelemelerinde cesedin 30-35'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edilmişti.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir cinayet

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