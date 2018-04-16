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Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 14:02 | Son Güncelleme

İstanbul'dan gelen son dakika haberine göre Başakşehir'de hafriyat kamyonu yolun karşısına geçip İETT otobüsüne çarptı. 6 kişi yaralandı.

Başakşehir Kayaşehir'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, karşı şeritte seyreden İETT otobüsüne çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. (DHA)

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İETT Kaza başakşehşir hafriyat kamyonu

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