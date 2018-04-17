HABER

Başakşehir’de asansör faciası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Başakşehir’de bir iş yerinde asansör boşluğunda boya yaparken üzerine asansör kabini düşen işçi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Mutfaksan Sanayi sitesi içerisinde bulunan iş yerinde meydana geldi.

Başakşehir’de bir iş yerinde asansör boşluğunda boya yaparken üzerine asansör kabini düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Mutfaksan Sanayi sitesi içerisinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir işçi asansör boşluğunda boyama yaptığı esnada 3’üncü katta bulunan asansör kabini işçinin üzerine düştü. Asansör ile zemin arasında sıkışan işçinin ilk yardımına sesi duyan işçiler yetişti. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine çağrılırken, işçinin sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, olayın oluş biçimini incelemeye başladı.

İYİ Parti'den flaş açıklama!İYİ Parti'den flaş açıklama!
Büyük şok! Duruşmada kendini yakmaya çalıştıBüyük şok! Duruşmada kendini yakmaya çalıştı
Çin uçağında rehine kriziÇin uçağında rehine krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.