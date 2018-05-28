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Başakşehir'de bavullar içinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 09:31 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - BAŞAKŞEHİR'de iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - BAŞAKŞEHİR'de iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürerken ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İddiaya göre, gece yarısı Güvercintepe Mahallesi'nde erik toplamak için Hasanpaşa Deresi civarına gelen çocuklar yol kenarında iki valiz gördü. Çocuklar durumu hemen ailelerine haber verdi. Valizlerden kan damladığını gören mahalle sakinleri ise şüphelenerek durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede parçalara ayrılmış halde iki valize konulmuş ceset parçaları buldu. Çevrede şerit çekerek, güvenlik önlemi alan polis ekipleri çevrede delil araması yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ilk incelemelerinde cesedin 30-35'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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