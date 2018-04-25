IHAAW144105-ASA/25-04-2018
- Başakşehir’de bulunan 5 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
25.04.2018 14:41:05 TSI
NNNN
Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum
İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!
Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Okuyucu Yorumları 0 yorum