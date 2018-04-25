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Başakşehir’de etiket imalathanesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 15:20 | Son Güncelleme

Başakşehir’de bir plazanın 4.

Başakşehir’de bir plazanın 4. ve 5. katında deri etiket imalatı yapan atölyede yangın çıktı.
Başakşehir Bedrettin Dalan Bulvarı üzerinde bulunan plazanın 4. ve 5. katında deri etiket imalatı yapan atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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