Başakşehir’de etiket imalathanesinde yangın

Başakşehir’de bir plazanın 4. ve 5. katında deri etiket imalatı yapan atölyede yangın çıktı.

Başakşehir Bedrettin Dalan Bulvarı üzerinde bulunan plazanın 4. ve 5. katında deri etiket imalatı yapan atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

