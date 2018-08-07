Başakşehir'de hafriyat kamyonu dehşeti (1)

Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA)
BAŞAKŞEHİR'DE sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu araçlara çarptıktan sonra yol kenarındaki bir işyerine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada kamyonun girdiği işyerinin önünde oturan bir kişi ağır yaralandı. Olay yerinde inceleme sürüyor.
fotoğraflı
Kadıköy Taksim dolmuşunda skandal olay
İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyor
Özel Akıllı Okullara ve öğretmenlere operasyon!
Uzmanlar uyardı: Bu işin geri dönüşü yok
İstanbul Eylem Planı ile şehir ikiye bölünecek
California'da tarihin en büyük yangını! Trump eyalet yetkililerini ve itfaiyecileri suçladı
Ünlü model sahilde aşka geldi! Bir anda arkasını dönünce...
Bağcılar'da dehşet: 2 ölü
CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...
Şanlıurfa'da kayıp Mehmet Yalçın'ın cesedi bulundu! Arkadaşı üzerine beton döküp fayans dizmiş!
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Xiaomi Mi 8 satışa çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum