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Başakşehir'de kaçak oyuncak operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de piyasa değeri 300 bin TL olan 7 bin 475 adet kaçak oyuncak ele geçirildi.

Haber: İstanbul, (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de piyasa değeri 300 bin TL olan 7 bin 475 adet kaçak oyuncak ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü 30 Mart 2018 tarihinde saat 15.00'da Başakşehir İlçesi'nde bir adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 300.000TL olan 7.475 adet kaçak oyuncak ele geçirilmiş, S.Ş. isimli şahıs yakalanmıştır."

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