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Başakşehir'de kamyon devrildi; 2 şerit trafiğe kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 11:31 | Son Güncelleme

TEM bağlantı yolunda kamyon devrildi.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) TEM bağlantı yolunda kamyon devrildi. 2 şeridin trafiğe kapandı kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kaza saat 11.00 sıralarında TEM bağlantı Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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