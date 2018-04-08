Başakşehir’de kanserojen içerikli 7 bin oyuncak ele geçirildi

Başakşehir’de bir depoya yapılan baskında 7 bin 475 adet kanserojen içerikli kaçak oyuncak ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollardan oyuncak sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Geçtiğimiz 30 Mart’ta Başakşehir’de bulunan bir depoya baskın düzenleyen güvenlik güçleri, operasyonda 7 bin 475 adet kaçak oyuncak ele geçirdi. Operasyonda S.Ş. adlı bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen oyuncakları incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İncelemelerde oyuncakların insan sağlığına zararlı ağır metal ve kanserojen olarak değerlendirilen boyalar içerdiği tespit edildi. Oyuncakların imha edileceği öğrenildi.
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