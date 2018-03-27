HABER

Başakşehir'de market soygunu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 12:02 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de  bir markete giren silahlı üç kişi,  market sahibini ve 5 yaşındaki oğlunu tehdit ederek kasadan bir miktar para alarak kaçtı.

Başakşehir'de market soygunu

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de bir markete giren silahlı üç kişi, market sahibini ve 5 yaşındaki oğlunu tehdit ederek kasadan bir miktar para alarak kaçtı. Soyguncuların markete giriş ve çıkış anları bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay saat 09.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi, Pınar Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. Market sahibi Suriye uyruklu Aziz Kalo yanındaki 5 yaşındaki oğluyla ile birlikte kasada oturduğu sırada içeri 3 kişi girdi. Yüzlerini kapüşonlarıyla gizleyen soyguncular, yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle market sahibi Kalo'yu tehdit etti. Market sahibi ve küçük oğlu büyük korku yaşadı. Kasayı açtıran hırsızlar bir miktar para alarak kaçtı. Yaşanan olayı anlatan binanın sahibi, "Uyuyordum içeride kiracımın bağırtılarına uyandım. 3 hırsız içeri girmiş ellerinde pompalı tüfek ve silah varmış. Sonra kaçıp gitmişler" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDILAR
Silahlı 3 soyguncunun markete giriş ve çıkışları bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde soyguncuların kapüşonlarıyla yüzlerini gizledikleri görülüyor. Marketten içeri giren soyguncular bir süre sonra dışarı çıkarak kaçıyor. Market sahibi ve oğuluda dışarı çıkarak soyguncuların arkasından bakıyor.

(FOTOĞRAF)

Başakşehir'de market soygunuBaşakşehir'de market soygunuBaşakşehir'de market soygunuBaşakşehir'de market soygunu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

22 gündür aranan kadının cesedi çalılıklar arasından çıktı

22 gündür aranan kadının cesedi çalılıklar arasından çıktı

Samsun'da 'yok artık' dedirten hırsızlık! Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

Samsun'da 'yok artık' dedirten hırsızlık! Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.