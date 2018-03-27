Başakşehir'de market soygunu

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de bir markete giren silahlı üç kişi, market sahibini ve 5 yaşındaki oğlunu tehdit ederek kasadan bir miktar para alarak kaçtı. Soyguncuların markete giriş ve çıkış anları bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 09.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi, Pınar Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. Market sahibi Suriye uyruklu Aziz Kalo yanındaki 5 yaşındaki oğluyla ile birlikte kasada oturduğu sırada içeri 3 kişi girdi. Yüzlerini kapüşonlarıyla gizleyen soyguncular, yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle market sahibi Kalo'yu tehdit etti. Market sahibi ve küçük oğlu büyük korku yaşadı. Kasayı açtıran hırsızlar bir miktar para alarak kaçtı. Yaşanan olayı anlatan binanın sahibi, "Uyuyordum içeride kiracımın bağırtılarına uyandım. 3 hırsız içeri girmiş ellerinde pompalı tüfek ve silah varmış. Sonra kaçıp gitmişler" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDILAR

Silahlı 3 soyguncunun markete giriş ve çıkışları bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde soyguncuların kapüşonlarıyla yüzlerini gizledikleri görülüyor. Marketten içeri giren soyguncular bir süre sonra dışarı çıkarak kaçıyor. Market sahibi ve oğuluda dışarı çıkarak soyguncuların arkasından bakıyor.