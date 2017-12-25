HABER

Başakşehir'de parfüm fabrikasına polis baskını; 600 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi(GENİŞ)

YAŞAM HABERLERİ | 25.12.2017 18:00 | Son Güncelleme 10 saat önce

Çağatay KENARLI-İdirs TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-POLİS ekipleri, ünlü parfüm markalarının sahtelerini üreterek piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bir fabrika ve 3 depoya giren polis ekipleri, yaklaşık 600 bin şişe sahte parfüm ele geçirdi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Hakları Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi Papatya Sokak'ta bulunan bir fabrikada sahte parfüm üretildiğini, üretilen parfümlerin 3 farklı adreste depolandığı belirledi. Polis ekipleri, fabrika ve 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, iş yerinde ünlü parfüm markalarına ait dolumu yapılmış yaklaşık 100 bin şişe parfüm ile satışa hazır olmayan yarı mamul olarak sayılan toplam 500 bin şişe olmak üzere toplam 600 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. Polis ekipleri ayrıca baskında; boş şişe, şişe kapağı ile dolum makineleri ve presleme makineleri ele geçirdi.

YURTDIŞINA SATIŞ YAPTIKLARINI İDDİA ETTİ

Polis, olayla ilgili 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin verdiği ilk bilgiye göre üretilen parfümlerin yurtdışına gönderdiklerini iddia ettiği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyzbol sahası olmayan Adana'da beyzbol sopalarına yoğun ilgi!

Beyzbol sahası olmayan Adana'da beyzbol sopalarına yoğun ilgi!

Abiden katile çağrı: En azından cesedinden bir parçasını bize ver!

Abiden katile çağrı: En azından cesedinden bir parçasını bize ver!

Gece eşini öldürdü sabah olay yerine gelip röportaj verdi!

Gece eşini öldürdü sabah olay yerine gelip röportaj verdi!

Şehri karıştıran tecavüz iddiasına 5 tutuklama

Şehri karıştıran tecavüz iddiasına 5 tutuklama

'5 yaşındaki kızını canice öldürdü'

'5 yaşındaki kızını canice öldürdü'

Son dakika! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.