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Başakşehir'de sahte parfüm operasyonu (1)

YAŞAM HABERLERİ | 25.12.2017 17:30 | Son Güncelleme 11 saat önce

Haber: Çağatay KENARLI- Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA Başakşehir'de bir fabrikaya düzenlenen operasyonda sahte parfüm ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı

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