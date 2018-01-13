Başakşehir'de Sanayi Sitesi'nde yangın 2

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK-İSTANBUL DHA
Başakşehir'de bulunan Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
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