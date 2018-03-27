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Başakşehir’de silahlı 3 soyguncu bir marketi soyarak kayıplara karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 11:34 | Son Güncelleme

Başakşehir’de silahlı 3 kişi, Suriyeli Aziz Kalo’nun işlettiği markete girerek soygun yaptı.

Başakşehir’de silahlı 3 kişi, Suriyeli Aziz Kalo’nun işlettiği markete girerek soygun yaptı. Silah zoruyla gerçekleşen soygun esnasında işletme sahibinin dükkanda bulunan 6 yaşındaki oğlu da korkulu anlar yaşadı. Soyguncuların olayın ardından kaçması, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Başakşehir Şahintepe Mahallesi Bozok Sokak’ta saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, elinde silah bulunan 3 kişi, Suriyeli Aziz Kalo’nun işlettiği markete geldi. Market sahibine silah doğrultan zanlılar, kasadaki paraları istedi. Market sahibi Kalo, içeride bulunan 6 yaşındaki oğlunun korkması üzerine soygunculara direnmeyerek kasadaki paraları çıkardı. Kasadaki paraları alan soyguncular, marketten çıkarak olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Market içerisinde parmak izi incelemesi de yapan ekiplerin soyguncuları yakalama çalışması sürüyor.

“Soygun anında adam ve 6 yaşındaki çocuğu içerideymiş”
Komşusu Aziz Kalo’nun bağırması üzerine dışarı çıktığını ifade eden Necdet Şahin, “Ben evde uyuyordum. Bir baktım kiracım bağırıyor. Üç soyguncu gelerek adamı gasp etmişler. Silah çekip parasını almışlar. Sonrada ara sokağa doğru kaçmışlar. Dükkan içerisinde adam ve 6 yaşındaki çocuğu varmış. Bir miktar parasını ve cep telefonunu almışlar. Bu tür olaylar devamlı başımıza geliyor. Polisimizden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

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