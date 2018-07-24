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Başarılı öğrencilerin ödülü Balkanlar oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 13:33 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN'da yaşayan başarılı öğrencilerin karne hediyesi Balkan Turu oldu.

Başarılı öğrencilerin ödülü Balkanlar oldu

İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN'da yaşayan başarılı öğrencilerin karne hediyesi Balkan Turu oldu. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen turun ilk durağı ise Kosova'ydı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından ilçedeki başarılı öğrencilere yönelik başlatılan Balkan Turu'nun birinci kuru gerçekleşti. 120 öğrencinin katıldığı Balkan Turu'nun ilk gününde öğrenciler, ilk olarak 1. Murat'ın (Hüdavendigar) türbesini ziyaret etti. Daha sonra öğrenciler, cuma namazı çıkışında Prizren halkıyla beraber 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı düzenlenen etkinlikler kapsamında konsolosluğa yürüdü.

"AİLE ŞEFKATİNİ HİSSETTİK"

Öğrenciler gezinin Bosna Hersek ayağında ise Mostar Köprüsünü gezerek bol bol fotoğraf çektirdi. Geziye katılan öğrencilerden Yağmur Durbal, "Öğretmenlerimiz gezi boyunca bizimle çok yakından ilgilendi. Bize aile şefkati ile yaklaştılar ve hepimiz çok mutluyuz. Bize, bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi. Matematik Öğretmeni Zeynep Yalçın, "Ecdadımızın bu topraklara yapmış olduğu birikimler, camiler, türbeler, hamamlar gerçekten çok güzel. Bunları görmek ve Türk olduğunu söyledikten sonra onların bize bakış açısı bizi aşırı derecede mutlu etti. Her zaman onlar bizim yanımızda bizde onların yanında olacağız. Bu gezi için bize fırsat veren gönderen Belediye Başkanımız Remzi Aydın’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.

"BİR ÇOK ÜLKEYİ GÖRME İMKANI BULDUK”

Geziye katılan bir diğer öğrenci Elif Beyza Çınar ise "Burada gerçekten çok güzel manzaralar gördük, çok güzel arkadaşlıklar edindik. Bunun için gerçekten çok mutluyum, eğleniyoruz” ifadelerini kullandı. Eyüpsultan Pirinçci Gençlik Merkezinden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Oğuz Başar da, "Öğrencilerimizin, gençlerimizin, evlatlarımızın, bütün gençlerimizin buraları görmesi çok önemli, çok değerli. Tarihi açıdan da ecdadımızın burada neler başardığını neler gerçekleştirdiğini görmeleri açısından da çok değerli ve önemli. Umarım herkes bir gün buraları gezip görme fırsatı bulur” dedi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

Başarılı öğrencilerin ödülü Balkanlar olduBaşarılı öğrencilerin ödülü Balkanlar olduBaşarılı öğrencilerin ödülü Balkanlar olduBaşarılı öğrencilerin ödülü Balkanlar oldu

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