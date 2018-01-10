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Başbakan Binali Yıldırım 1978 model otobüsü kullandı

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 22:06 | Son Güncelleme 5 saat önce

Başbakan Binali Yıldırım, ilk mesleğinin otobüs şoförlüğü olduğunu belirterek, “Türkiye’nin her yerine yolcu taşımacılığı yaptık” dedi. Eski günleri özlediğini anlatan Yıldırım, “Bizim gibi görevdeki insanların hayatı çok parlak değil, cazip değil. Adeta kontrollü serbestlik gibi yaşıyoruz, istediğiniz gibi hareket edemiyorsunuz. Koruma, güvenlik, çok insan etrafınızda oluyor, normal sade vatandaş gibi hareket etmek istiyorsunuz, edemiyorsunuz” dedi.

Başbakan Yıldırım, TRT’de yayınlanan Gönül Dağı adlı programda hayatını anlattı. Babası ile 1978 yılında aldıkları “Mercedes 0 302” marka otobüsle aynı model bir otobüsün direksiyonuna geçen Yıldırım, memleketi Erzincan’ın türkülerini söyleyerek yaşadıklarını o yılları şöyle anlattı :

TAKSİCİLİK YAPTIK

“Bu türkü bizi çocukluk yıllarımıza, gençlik yıllarımıza götürüyor, o günleri yaşatıyor. Biraz çaresizliği, hayatın zorluklarını, insanın bu zorluklar karşısında mücadele gücünün yeterli olmadığı, bunlar böyle aklımıza geliyor, hüzünleniyoruz. Babamla 1984 yılına kadar bu işi yaptık. Bu vesileyle Türkiye’nin her yerine yolcu taşımacılığı yaptık. Herhalde 15 senedir doğru dürüst araba kullanmıyorum. Tabii Bakanlık, Başbakanlık döneminde çok fırsatımız olmuyor. Eski günlerimi hatırladım.

Bu otobüsün benim için çok büyük bir anlamı var. Otobüsü aldığım zamanlar aşağı yukarı üniversiteyi bitirmiştim. Babam iyi bir celepçidir (Hayvan ticareti ile uğraşan) sonra otobüsçülükten de biraz para kazandık. Daha sonra taksicilik yaptık. İstanbul’da 80’li yıllarda 2 tane ticari taksimiz vardı. Sonra onu da sattık ve parke imalatçılığı yaptık. Sonra da denizcilik işine girdik. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde okudum. Ben denizciyim, ulaşım işi oradan geliyor.

UÇAKLARI ÇOK MERAK EDERDİM

Erzincan Kayı Köyü’nden Topal Dursun’un oğluyum. Anam 1971’de genç yaşta öldü. Babam celepçilik yapardı, ben de ona yardım ederdim. Tarlalarda biçmek, ekmek için babama yardım eder, bazen okula gitmezdim. Yazın tarla biçerken uçaklar geçerdi. ‘Uçaklarda acaba kimler var, nereye gidiyorlar, keşke ben de içinde olsam’ diye düşünürdüm, çok merak ederdim. Hatta uçak gözden kaybolmasın diye, sırt üstü yatar seyrederdim. Çocuklarımıza hayatın sadece güzel taraflarını değil zorluklarını da göstermek lazım. O yüzden çocuklarımı hep köyüme, memleketime götürürüm, oralarda geçen günlerimizi onlara anlatırım.

HAYATIMIZ ÇOK PARLAK DEĞİL

O zamanlar sorumluluklarınız biraz daha az, kendinize, ailenize daha çok zaman ayırabiliyorsunuz. Ama şimdi burada daha geniş, bütün memleketin sorunları, vatandaşların sorunları, her şeyle ilgilenmeniz gerekiyor, sıkıntıları çözmeniz gerekiyor, vatandaşın beklediği hizmetleri yapmanız gerekiyor. Tabii zor, ama bir o kadar da onurlu bir iş. Aslında başbakanların, bakanların, bizim gibi görevdeki insanların hayatı çok parlak değil, cazip değil. Niye? Adeta kontrollü serbestlik gibi yaşıyoruz, istediğiniz gibi hareket edemiyorsunuz.

Koruma, güvenlik, çok insan etrafınızda oluyor, normal sade vatandaş gibi hareket etmek istiyorsunuz, edemiyorsunuz. Tabii korumalarınız endişeleniyor bir şey olacak diye, siz de böyle etrafınız kuşatılmış olmasından hoşlanmıyorsunuz, insanlarla kucaklaşmak istiyorsunuz, oturup çay içmek, sohbet etmek, dertleşmek istiyorsunuz; öyle zorluklar yaşıyoruz. Ama ben mümkün mertebe fırsat buldukça vatandaşların arasına girmeyi tercih ediyorum.

CUMHURBAŞKANI KOKOREÇ SEVER

Ben orta-lise eğitimimi Kasımpaşa’da yaptım, Kasımpaşa’nin meşhurdur kokoreçi. Bizim Cumhurbaşkanımız da kokoreçi sever. Mesela yolda giderken konaklama tesisleri var. En lezzetli yemekler tırcıların, kamyonların durduğu yerdedir. Ben de güzel yemek yaparım, ama şimdi çok zamanım olmuyor. Arnavut ciğeri, karnıyarık çok güzel yaparım.”

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
SENDEN ZATEN OLSA OLSA SOFÖR OLUR KUKLA BAŞBABAKAN :)
ÖZLERSİN TABİ ÖZGÜRLÜĞÜN YOK EMİR ERİ GİBİSİN..
Bin derse biniyor .. in derse iniyor.. emir kulu işte napcan..
bu ne yav bide diyorki beni halk buralara getirdi gibi bi kelime sizi halk seçmedi cumhurbakanım bilim bakalım kim seçti ???
ne güzel halkın arasından gelmek sade ve samimi sayın başbakanımız..o günleri unutmadan kamudaki israfı ve şaşayıda mütavazi bir seviyeye çekerse Allah razı olsun deriz
ulaştırma bakanı :)
cebinde benzin parasi verip alsaydin birseyler yeseydin birde koprude gecseydin cebinde kac para gidecekti o zaman 2019 da oyu kime verirdin
ulaştırma bakanı olmadı boşuna gelmiş geçmiş en sempatik başbakan????
BİRİ OTOBÜS ŞÖFÖRÜYDÜ BİRİNİN BÜTÜN MAL VARLIĞI PARMAĞINDAKİ YÜZÜKTÜ EĞER BİRGÜN ÇOK ZENGİN OLDUKLARINI GÖRÜRSENİZ BİLİNKİ HARAM YEMİŞLERDİ AMA NE HİKMETSE İKİSİNİNDE COCUKLARININ GEMİ FLOLARI OLDU DEMEK BİRİNİN YÜZÜĞÜ ÇOK DEĞERLİYMİŞ BİRİNİNDE ŞÖFÖRLÜK MAAAŞI ÇOK YÜKSEKMİŞ EE NEDEMİŞLER ALLAH YÜRÜT YA KULUM ÇOK ZENGİN OLURSUN DEMİŞ BUNLARDA YÜRÜTMÜŞLER ÇOK ZENGİN OLMUŞLAR :)
Her şey güzel Başbakanım insanın geldiği yeri unutmaması da çok iyi amma ve lakin bu işin içinden gelmiş biri olarak halimizi sen bilirsin kamyoncunun otobüs cünün üstündeki bu vergi yükünü azaltın akaryakıtta indirime gidin bir çözüm bulun saygılar...
neden fakir edebiyatı yapıyor benim babamın hayatı daha kötüymüş ne sempati kazanıyor ki ben hatırlarım memurken iş çıkışları tarlarda çalışırdı kömür parası için bende yanında çalışırdım bunu hükümetleri kötülemek için demiyorum o zamanın nesli hep aynı ve ilk sorumu tekrar soruyorum neden fakir edebiyatı yapıyor
ehliyetin var mı ki, o direksiyona geçebiliyorsun sayın boş-bakan
keşke şöförlüğe devam etseydinde bu kutsal makamları işgal etmeseydin
Helal sana sayın Başbakanım
bırak o zaman madem öyle. güya kendini halktan biri gösterip reklam yapacak milyonluk koltuk takımı yok bizim evlerde... şimdi hiç başlamayayım
Tabi özlersin orda direksiyonun başındasın, şimdi yolcu koltuğuna bile oturtmuyorlar.
bizde eski günleri özlüyoruz bilmem anlatabildimmi.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK YATIRIMLARINA YAPAN ULAŞTIRMA BAKANI TÜRKİYEDEKİ TÜM YOLLARA BU ADAM YAPTI ESKİDEN YOL YOKTU SADECE KEÇİ YOLU VARDI TÜNELLERİN HEPSİNE BU YAPTI .MESALA BİR DÜŞÜNÜN SİZ KOMUTANSINIZ BU ADAM GİBİ ONBİN ASKERİNİZ VAR MİLYONLUK BİRDEVLETİ YIKARSINIZ YİNE DÜŞÜNÜN KOMUTANSINIZ KILIÇTAROĞLU GİBİ ELLİBİN ASKERİNİZ VAR YANDI O KOMUTAN NE YANDI YAPMASI GEREKEN ORDUYU BIRAKIP KAÇMAK
bir an önce hepiniz gitsede biz de eski güzel günlere dönsek ne iyi olur. vallahi sizin yüzünüzden artık tv izlemiyorum. hangi kanalı açsam biriniz konuşuyorsunuz. güvenlik kameralarına bile sizler konuşuyorsunuz, gına geldi her gün sizleri görmekten
Bu arkadaşı tanıyan varmı.Sokakta görsem tanımam sadece vatandaş gibi hareket edebilirsin sıkıntı yok zaten öylesin.Hatta haddinden fazla sade vatandaşsın.
OHAL ile yönetilen bir ülkenin başbakanı, başka bir yoruma gerek varmı ? Herşey güllük gülistanlık zaten, otur koltuğa otobüs sür eski günlere git ama ülke ileri gidiyor tabi o garanti ona lafımız yok.
kapı kulu askeri gibi
yanındaki alman galiba, dikkat et başbakanım kıskanıp da nazar değdirmesin kenafir gözlü.
Kendi takmış emniyet kemerini yanındakine sende tak mecbur demiyor. O koltuğun kemeri yoksa o koltuğa da kemer monte edilmeli yolcu öyle oturtulmalı.
allah yürü ya kulum yürü deyince neler oluyor,,bir,s,çıplak ayakla ilaç kuyruğunda beklerken başbakan,cbaşkanı,dünyanın en zengin adamı,diğeride aynı şöförlükten holding gibi şirket oluyor,gemiler,işyerleri,man,malta,singapur da şirketler,,
Eskiden sadece bakan dı şimdi başbakan yani hala bakıyor. Cumbaba müsade ettiği sürece de bakacak.
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