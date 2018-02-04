HABER

Başbakan Yardımcısı Işık; sepet ördü, pişmaniye çekti

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 16:45 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, İzmit'te Erzurum Tanıtım Günleri'ne katıldı; sepet örüp, pişmaniye çekti.

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, İzmit'te Erzurum Tanıtım Günleri'ne katıldı; sepet örüp, pişmaniye çekti. Başbakan Yardımcısı Işık, İzmit'te, AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları yönetimini ziyaret etti. Ziyaretinde Şırnak'taki gözlemleri anlatan Işık, "Cizre, Silopi ve Şırnak merkezde 1 gün boyunca, hatta dün sabaha sarkan çok güzel program yaptık. Ne kadar büyük bir milletin evladı olduğumuzu, bu milletin değerlerinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu bir kez de Şırnak ziyaretinde görme imkanımız, iliklerimize kadar hissetme imkanımız oldu. Silopi'de, 'Bakanım ben yazıldım, beni Afrin'e gönderin' diyen genç kardeşimize, 80'in üzerindeki amcalarımızın, teyzelerimizin, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve ülkemize duasını gördük. Esnafımızın o yakından gözlerinin içerisinden gelen o samimi dualarını ve desteklerini gördük ve gerçekten bölgede bambaşka bir hava var. O havayı bizzat orada teneffüs etmiş olmanın hem doğrusu gururunu yaşadık hem de sorumluluğumuzun aslında ne kadar büyük olduğunu bir kez daha idrak etmiş olduk" diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Işık, daha sonra İzmit'te Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti. Erzurum ve Kocaeli'nin ortak kültürünün tanıtıldığı fuarda, stantların hepsini tek tek dolaşan Işık, Karamürsel sepetinin tanıtıldığı stantta sepet örerken, Hereke halısı işlenen diğer stantta ilmek attı. Işık, pişmaniye çekenlerin arasına katılarak, pişmaniye de çekti. Stantlardan birinde Erzurum'un ünlü Oltu taşından yapılmış tespihlerden satın alan Başbakan Yardımcısı Işık, cağ kebabının tadına baktı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Iğdır'da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Iğdır'da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Tunceli’de PKK’nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Tunceli’de PKK’nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Kaza yapan otomobil alev alev yandı

Kaza yapan otomobil alev alev yandı

Gazoz ve maden suyu hırsızları suçüstü yakalandı

Gazoz ve maden suyu hırsızları suçüstü yakalandı

Şehit üsteğmenin ailesi, Şanlıurfa’ya geldi

Şehit üsteğmenin ailesi, Şanlıurfa’ya geldi

ABD’deki tren kazasında yaralı sayısı 70’e yükseldi

ABD’deki tren kazasında yaralı sayısı 70’e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.