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Başgardiyana pompalı tüfekle saldırıya 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 12:25 | Son Güncelleme

ÇORUM’da cezaevinde görevli başgardiyan Cevat Yıldırım'ın (52) pompalı tüfekle vurularak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Başgardiyana pompalı tüfekle saldırıya 6 tutuklama

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da cezaevinde görevli başgardiyan Cevat Yıldırım'ın (52) pompalı tüfekle vurularak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Silahlı saldırı olayı iki hafta önce meydana geldi. Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli başgardiyan Cevat Yıldırım, Bahabey Caddesi'nde kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişinin pompalı tüfekle silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarına isabet eden çok sayıda saçma ile kanlar içinde yere yığılan Yıldırım, olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan ise olayın ardından yaya olarak kaçtı.
ÖZEL EKİP KURULDU
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından faillerin belirlenmesi ve yakalanması için özel ekip kuruldu. Olayı çok yönlü araştıran ekip, silahla yaralama olayını Özkan Duran’ın gerçekleştirdiğini, Umutcan Duran’ın de gözcülük yaptığını, olayın ardından Sinan Gürbüz’e ait araçla da olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 kişinin ifadesinden yola çıkan polis, olayın azmettiricisi ve silahı temin eden kişiler olduğu iddiasıyla Erhan Duran, Ali Rıza Doğan ve Ali Can Deniz’i de gözaltına aldı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Şüphelilerden Özkan Duran’ın, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği, başgardiyan Cevat Yıldırım’ı 7 bin lira karşılığında vurduğunu söylediği öğrenildi.
Öte yandan Yıldırım’ın vurulması olayında kullanılan silah ise toprağa gömülü olarak bulunurken, elde edilen deliller çerçevesinde olayı gerçekleştiren, silah temini yapan olaya karıştıkları iddia edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Başgardiyana pompalı tüfekle saldırıya 6 tutuklamaBaşgardiyana pompalı tüfekle saldırıya 6 tutuklamaBaşgardiyana pompalı tüfekle saldırıya 6 tutuklamaBaşgardiyana pompalı tüfekle saldırıya 6 tutuklama

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