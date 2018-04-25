Başgardiyana pompalı tüfekle saldırıya 6 tutuklama

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da cezaevinde görevli başgardiyan Cevat Yıldırım'ın (52) pompalı tüfekle vurularak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Silahlı saldırı olayı iki hafta önce meydana geldi. Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli başgardiyan Cevat Yıldırım, Bahabey Caddesi'nde kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişinin pompalı tüfekle silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarına isabet eden çok sayıda saçma ile kanlar içinde yere yığılan Yıldırım, olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan ise olayın ardından yaya olarak kaçtı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından faillerin belirlenmesi ve yakalanması için özel ekip kuruldu. Olayı çok yönlü araştıran ekip, silahla yaralama olayını Özkan Duran’ın gerçekleştirdiğini, Umutcan Duran’ın de gözcülük yaptığını, olayın ardından Sinan Gürbüz’e ait araçla da olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 kişinin ifadesinden yola çıkan polis, olayın azmettiricisi ve silahı temin eden kişiler olduğu iddiasıyla Erhan Duran, Ali Rıza Doğan ve Ali Can Deniz’i de gözaltına aldı.