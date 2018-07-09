HABER

Başı balkon korkuluklarına sıkışan Talha'yı itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 16:31 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, başı balkonun demir korkuluklarına arasına sıkışan 1,5 yaşındaki Talha Horasanlı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Başı balkon korkuluklarına sıkışan Talha'yı itfaiye kurtardı

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, başı balkonun demir korkuluklarına arasına sıkışan 1,5 yaşındaki Talha Horasanlı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dün saat 21.00 sıralarında, Çivril'in Haydan Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan Talha Horasanlı, bir ara sokağa bıkmak için başını balkonun demir parmaklıklarının arasına soktu. Ancak, minik Talha başını demir korkuluklar arasından çıkaramayınca ağlamaya başladı. Ağlama sesi üzerine koşan yakınları da çocuğun başını bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayınca, itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hidrolik makas ile demir parmaklığı kesip, çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulansında sağlık kontrolünden geçirilen Talha, daha sonra ailesine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Başı balkon korkuluklarına sıkışan Talha'yı itfaiye kurtardıBaşı balkon korkuluklarına sıkışan Talha'yı itfaiye kurtardı

PARTNERBeren o ismi açıklamalıBeren o ismi açıklamalı
Medyum ile eşini dövüp, 15 bin liralık ziynet eşyalarını çaldılarMedyum ile eşini dövüp, 15 bin liralık ziynet eşyalarını çaldılar
Kuşadası açıklarında 61 kaçak göçmen yakalandıKuşadası açıklarında 61 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.