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Başı bidona sıkışan yavru köpeğin yardımına itfaiye yetişti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 13:49 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı ilçesinde başı bidona sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı.Olay, Alaplı ilçesi TOKİ Yeni Mahallesi’nde yaşandı.

Zonguldak Alaplı ilçesinde başı bidona sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı.
Olay, Alaplı ilçesi TOKİ Yeni Mahallesi’nde yaşandı. Caddede köpek sesi duyan mahalle sakinleri, başı bidona sıkışan yavru bir sokak köpeği gördü. Duruma müdahale eden vatandaşlar, hayvanı kurtarmayı başaramayınca Alaplı İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeğin başına sıkışan bidonu dikkatli şekilde kesti. Başındaki bidondan kurtulan yavru köpeğin ilk işi ise kendisine verilen suyu içmek oldu. Köpek daha sonra tekrar sokağa bırakıldı.

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