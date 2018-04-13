HABER

Başıboş köpekler koyun sürüsüne saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde başıboş köpekler koyun sürüsüne saldırdı.Olay, ilçenin Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde başıboş köpekler koyun sürüsüne saldırdı.
Olay, ilçenin Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Merada hayvancılık yaparak geçimini sağlayan İsmail Karaman’a ait koyun sürüsü, başıboş kurt cinsi köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekler sürüdeki 4 koyunu telef ederken, 7’sini yaraladı.
Olaya tepki gösteren İsmail İsmail Karaman, “1 yıldır başıboş kurt cinsi köpekler tarafından hayvanlarımız saldırıya uğruyor. Kazlarımız, tavuklarımız bu hayvanlar tarafından kaçırılıyor, bu yüzden akşamları nöbet tutmak zorunda kalıyoruz" dedi

"Belediye çözüm bulamıyor"
Tedbir alınması için Siverek Belediyesine başvurdukları halde bir çözüm bulunmadığını savunan Karaman, "Eskiden hayvan barınağı vardı, başıboş hayvanlar orada toplanırdı ama maalesef bu yeni yönetim başa gelir gelmez tüm köpekleri saldı, şu an yüzlercesi başıboş ortalıkta tehlike saçıyor. Mağduriyetimizin giderilmesi için Siverek Belediyesine defalarca başvurduk ama her defasında bizi başka yerlere yönlendiriyorlar ve bir çözüm bulunmuyor” dedi

"Bir yıl içinde zarar 20 bin TL"
Bir yıl içerisinde köpeklerin saldırısı sonucu zararının 20 bin TL olduğunu söyleyen mağdur İsmail Karaman, "En son bu köpeklerin sürüye saldırması sonucu 4 koyunumu telef ettiler, 7’sini yaraladılar. Şimdi ben bu zararı kimden tahsil edeceğim, biz artık maldan el çektik bu hayvanların gelip bize, çoluk çocuğumuza saldırmasından endişeleniyoruz. Bir insan hayatına mal olduktan sonra mı çözüm bulunacak” diye konuştu.

Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişmeSon dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
Eski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarıEski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarı
AB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sıradaAB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sırada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

İlginizi Çekebilir

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.