HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Basın Ekspres Yolu'nda bakır yüklü TIR devrildi; 2 şerit trafiğe kapandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 12:48 | Son Güncelleme

OLUŞAN TRAFİK HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA TEM bağlantı yolunda bakır yüklü TIR devrildi.

OLUŞAN TRAFİK HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA TEM bağlantı yolunda bakır yüklü TIR devrildi. 2 şeridin trafiğe kapandığı kaza nedeniyle bölgede trafikte yoğunluk yaşanıyor. Olay yeri ve oluşan trafik havadan da görüntülendi Kaza saat 11.00 sıralarında TEM bağlantı Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Tarık Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41RR 480 plakalı bakır yüklü TIR devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı. TIR'dan yola dökülen mazot nedeniyle polis çevrede önlem aldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. TIR'ı olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
İstimlak parasını almayınca kepçeyle baraj yolunu kapattılarİstimlak parasını almayınca kepçeyle baraj yolunu kapattılar
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldüOtomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti

Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti

3 aylık eski eşine 17 yıldır nafaka ödüyor

3 aylık eski eşine 17 yıldır nafaka ödüyor

Kemerburgaz'da şoke eden görüntü! 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Kemerburgaz'da şoke eden görüntü! 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Atatürk Havalimanı'nda akılalmaz görüntü! Rus sahibi tarafından teslim alınmayan valizden çıkanlar şoke etti

Atatürk Havalimanı'nda akılalmaz görüntü! Rus sahibi tarafından teslim alınmayan valizden çıkanlar şoke etti

Kuşadası'nda nostalji: 19 yıl sonra aynı otelde aynı tatil pozlarını verdiler

Kuşadası'nda nostalji: 19 yıl sonra aynı otelde aynı tatil pozlarını verdiler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.