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Basın Ekspres’te Minibüs yayaya çarptı; 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 02:38 | Son Güncelleme

İstanbul (İHA)

Basın Ekspres’te Minibüs yayaya çarptı; 1 ölü

İstanbul (İHA)

Basın Ekspres’te Minibüs yayaya çarptı; 1 ölü

Basın Ekspres’te Minibüs yayaya çarptı; 1 ölü

Basın Ekspres’te Minibüs yayaya çarptı; 1 ölü

Basın Ekspres’te Minibüs yayaya çarptı; 1 ölü

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