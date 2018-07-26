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Başına mermer parçası düşen işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 12:18 | Son Güncelleme

BURDUR'da çalıştığı mermer ocağında başına mermer parçası düşen Şakir Nar (18) ağır yaralandı.

Başına mermer parçası düşen işçi yaralandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da çalıştığı mermer ocağında başına mermer parçası düşen Şakir Nar (18) ağır yaralandı.
Burdur merkez Aşağı Müslümler köyündeki özel şirkete ait mermer ocağında çalışan Şakir Nar'ın başına saat 10.00 sıralarında mermer parçası düştü. İş arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdikten sonra Şakir Nar'ı hemen kamyonetle yola çıkardı. Yolda ambulansa aktarılan Şakir Nar, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Şakir Nar'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Başına mermer parçası düşen işçi yaralandı

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