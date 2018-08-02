Başına vinçten kopan demir düşen işçi öldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, inşaata malzeme taşınan vincin ucundaki taşıyıcı demirin yerinden çıkıp, başına düştüğü inşaat işçisi Mehmet Ören (35) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye tarafından dar gelirlilere yönelik yaptırılan konutların inşaatına malzeme indirilen vincin ucundaki taşıyıcı demir, yerinden çıkıp, duvar ustası olarak çalışan Mehmet Ören’in başına düştü. Kanlar içinde yere yığılan Ören’i gören işçi arkadaşları, sağılık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 2 çocuk sahibi Ören’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Ören’in cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, inşaattaki çalışma durdurularak, işçiler evlerine gönderildi.

