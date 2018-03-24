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Başından vurulan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 12:24 | Son Güncelleme

Başından vurulan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti.Bursa’nın İnegöl ilçesinde eski eşi Hüseyin Bakay tarafından yanlışlıkla kafasından vurularak ağır yaralanan hamile olan Merve Pekdemir’in karnındaki bebeği hayatını kaybetti.19 Mart Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede oturan Merve Pekdemir, birlikte yaşadığı eski eşi Hüseyin Bakay, dışarı çıkıp, gezmek isteğini söyledi.

Başından vurulan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti

Başından vurulan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde eski eşi Hüseyin Bakay tarafından yanlışlıkla kafasından vurularak ağır yaralanan hamile olan Merve Pekdemir’in karnındaki bebeği hayatını kaybetti.
19 Mart Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede oturan Merve Pekdemir, birlikte yaşadığı eski eşi Hüseyin Bakay, dışarı çıkıp, gezmek isteğini söyledi. Buna karşı çıkan Hüseyin B., tartışma çıkınca evden ayrıldı. Bir süre dışarıda dolaşan Hüseyin Bakay, iddiaya göre, eve geldiğinde Merve Pekdemir’i tabancayı başına doğrultmuş halde buldu. Hüseyin Bakay, kadının elindeki silahı almak için isterken silah bir anda ateş aldı. Yanağından giren kurşun, Merve P.’nin başının arkasından çıktı.
Şoka giren Hüseyin Bakay, kanlar içinde yatan kadını kucağına alarak daireden çıkıp komşularından yardım istedi. Ağır yaralanan Merve Pekdemir, çağrılan 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.
Hüseyin B., apartmanın giriş kapısında bir anda yere düşerek bayıldı. Hüseyin B. de çağrılan başka bir ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Hüseyin Bakay’ın verdiği ifadesinde, "Gezme nedeniyle sevgilimle tartıştım. Benim silahımı alıp kendisine doğrultunca ben de almak istedim. Almak isterken bir anda silah ateş aldı" dediği öğrenildi.
5 aylık hamile Merve P. ise ambulansla Bursa’daki Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Gözaltındaki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6 günden bu yana yoğun bakımda tedavisi süren kadının beyin fonksiyonlarını yitirdiği bitkisel hayata geçtiği, karnında ölen bebeğin operasyonla alındığı öğrenildi.

Başından vurulan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti

Başından vurulan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti

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