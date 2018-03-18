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Başından vurulan şahıs ağır yaralı halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 22:38 | Son Güncelleme

İzmir’in Balçova ilçesinde, bir kişi hafif ticari aracın içerisinde başından vurularak ağır yaralanmış halde bulundu.Olay, saat 19.00 sıralarında Çeşme-İzmir Otoyolu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yakınında meydana geldi.

İzmir’in Balçova ilçesinde, bir kişi hafif ticari aracın içerisinde başından vurularak ağır yaralanmış halde bulundu.
Olay, saat 19.00 sıralarında Çeşme-İzmir Otoyolu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeşme yönüne seyir halinde olan sürücüler, yolun kenarında bir otomobilin olduğu ve içerisinde bir şahsın hareketsiz şekilde yattığı yönünde 155 Polis İmdat hattına ihbar etti. İhbar üzerine söz konusu yere intikal eden ekipler, 35 DA 5739 plakalı hafif ticari aracın içerisinde, evlenip boşandığı öğrenilen 30 yaşındaki Gökhan Pala’yı tabancayla başından vurulmuş şekilde buldu. Ağır yaralı olduğu belirlenen Pala, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri, Pala’nın aracında çalışma yaptı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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