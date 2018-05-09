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Başını pres makinasına sıkıştıran 18 yaşındaki işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 00:23 | Son Güncelleme

KONYA'nın merkez Selçuklu ilçesinde, döküm fabrikasında çalışan Suriye uyruklu işçi Sufyan Al Ali (18), başının pres makinasına sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.

Başını pres makinasına sıkıştıran 18 yaşındaki işçi öldü

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın merkez Selçuklu ilçesinde, döküm fabrikasında çalışan Suriye uyruklu işçi Sufyan Al Ali (18), başının pres makinasına sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki döküm fabrikada meydana geldi. Sufyan Al Ali, çalıştığı sırada iddiaya göre bir anlık dalgınlık sonucu başını pres makinasına sıkıştırdı. Durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sıkıştığı yerden kurtulan Ali, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ali'nin cesedi otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

​FOTOĞRAFLI

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