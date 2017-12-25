Başka kadınla gördüğü erkek arkadaşına tokat attı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, genç kadın, deniz kenarında başka bir kadınla gezerken gördüğü erkek arkadaşına tokat attı.Bozhane mevkisinde, deniz kenarında park halindeki otomobilin yanına giden genç kadın, erkek arkadaşını başka bir kadınla gördü. Araçtan inen erkek arkadaşına tokat atan genç kadın, aracın içindeki kişiye de tepki gösterdi. Öfkeli kadını, yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Genç kadın, araçta oturan kişinin kapısını açmak isteyince erkek arkadaşı araya girerek, buna izin vermedi. Genç kadın, bu sırada erkek arkadaşına tekrar tokat attı. Bir süre daha tepkisini sürdüren genç kadın, ardından arkadaşlarıyla beraber geldiği araca binerek, uzaklaştı.Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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