Başkalarının yerine SRC belgesi sınavına girmeye çalışan 27 joker yakalandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, yük ve yolcu taşımacılığı yapmak isteyen ticari araç sürücülerinin almakla yükümlü olduğu, mesleki yeterlilik belgesi olarak bilinen SRC belgesi almak için yapılan sınava, başkalarının yerine girmeye çalıştıkları tespit edilen 27 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de, dün düzenlenen SRC sınavına başkasının yerine girmeye çalışan 27 joker, güvenlik güçlerince tespit edilerek, gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan 27 kişi hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan kişilerin her birine de Kabahatler Kanunu'na göre 124'er lira idari para cezası kesildi.