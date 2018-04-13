Başkale’de, 17 Afgan kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesi Eşmepınar köyü yakınlarında, yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Afganistan uyruklu 17 kaçak yakalandı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları devriye görevi sırasında bir grubun yürüyerek ilerlediğini fark etmesi üzerine kimlik kontrolu yaptı. Yapılan kontrollerde 17 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi. 7’si çocuk, 4’ü kadın 17 Afganistan uyruklu Başkale ilçe merkezine getirildi. Soğuktan etkilenen kaçaklar, sıcak yemek ikram edildikten sonra sınır dışı edilmek üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay
Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı
Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
Yasak aşk şantajı! CHP'li eski vekili otel odasına kameraya kaydetmişler
Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum