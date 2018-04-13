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Başkale’de, 17 Afgan kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesi Eşmepınar köyü yakınlarında, yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Afganistan uyruklu 17 kaçak yakalandı.  Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları devriye görevi sırasında bir grubun yürüyerek ilerlediğini fark etmesi üzerine kimlik kontrolu yaptı.

Başkale’de, 17 Afgan kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesi Eşmepınar köyü yakınlarında, yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Afganistan uyruklu 17 kaçak yakalandı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları devriye görevi sırasında bir grubun yürüyerek ilerlediğini fark etmesi üzerine kimlik kontrolu yaptı. Yapılan kontrollerde 17 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi. 7’si çocuk, 4’ü kadın 17 Afganistan uyruklu Başkale ilçe merkezine getirildi. Soğuktan etkilenen kaçaklar, sıcak yemek ikram edildikten sonra sınır dışı edilmek üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

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