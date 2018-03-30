HABER

Başkale’de 48 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 16:00 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 48 kaçak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Aşağı Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Esenyamaç Mahallesi kırsalında bir grubun ilerlediğini tespit etti.

Başkale’de 48 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 48 kaçak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aşağı Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Esenyamaç Mahallesi kırsalında bir grubun ilerlediğini tespit etti. Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 48 kaçağı yakaladı. Mehmetçik, soğuk hava nedeniyle üşüyen bazı kaçaklara parkasını verdi. Soğuktan etkilenen 2 kaçak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, ülkelerine gönderilmek üzere Van Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

Başkale’de 48 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

Başkale’de 48 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

Başkale’de 48 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

Başkale’de 48 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

Şafak baskını! İçlerinde 1 çocuk 5 kadın da varŞafak baskını! İçlerinde 1 çocuk 5 kadın da var
FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!
Almanya'yı PKK korkusu sardı! Saldırabilirler!Almanya'yı PKK korkusu sardı! Saldırabilirler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.