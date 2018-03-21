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Başkale’de 7 kaçak şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde yurda kaçak yolla giriş yaptığı belirlenen 7 kaçak şahıs yakalandı.Alınan bilgilere göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkiinde bir grubun yaya ilerlediğini fark etti.

Başkale’de 7 kaçak şahıs yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde yurda kaçak yolla giriş yaptığı belirlenen 7 kaçak şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkiinde bir grubun yaya ilerlediğini fark etti. Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, grubu durdurarak kimlik istedi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen 3’ü çocuk biri kadın 7 Afganlı şahıs gözaltına alındı.
Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan Afganlılar, daha sonra sınır dışı edilmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Başkale’de 7 kaçak şahıs yakalandı

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