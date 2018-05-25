Başkale'de Afganistan uyruklu 33 kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirtilen Afganistan uyruklu 33 göçmen yakalandı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi yaparken, Öndersu mevkisinde Afganistan uyruklu 33 kişilik grubu durdurdu. Jandarmanın yaptığı kontrolde, grubun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi. Afganistan uyruklu kaçaklar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Başkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği belirtildi.
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