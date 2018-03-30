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Başkale'de Afganistan ve Pakistan uyruklu 48 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 17:33 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen, Afganistan ve Pakistan uyruklu 48 kaçak yakalandı.  İran sınırı yakınlarındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalından yürüyerek, geçen kaçaklar, jandarma ekipleri tarafından fark edilip, durduruldu.

Başkale'de Afganistan ve Pakistan uyruklu 48 kaçak yakalandı

Engin ERTURK/BAŞKALE (Van), (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen, Afganistan ve Pakistan uyruklu 48 kaçak yakalandı.
İran sınırı yakınlarındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalından yürüyerek, geçen kaçaklar, jandarma ekipleri tarafından fark edilip, durduruldu. Afganistan ve Pakistan uyruklu 48 kişilik grubun yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlendi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Sağlık durumu kötü olan 2 kaçak, kontrol için Van Eğitim ve Araştırma Bölge Hastanesi'ne götürüldü.

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Başkale'de Afganistan ve Pakistan uyruklu 48 kaçak yakalandıBaşkale'de Afganistan ve Pakistan uyruklu 48 kaçak yakalandı

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