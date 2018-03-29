Başkale'de metruk binada 50 kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale İlçesi'nde jandarmanın düzenlediği operasyonla, metruk bir binada Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu 50 kaçak yakalandı.
Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi, Belliyurt Mezrası'nda metruk binada kaçakların olduğu ihbarı üzerine Aşşağı Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 Afganistan, 4 Pakistan ve 2 Özbekistan uyruklu 50 kaçak yakalandı.
Kaçaklar işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, kimlikleri tespit edilen, 2 organizatörün yakalanması için de çalışma başlatıldı.
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