Başkale'de 'sınır güvenliği' toplantısı yapıldı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- İRAN İslam Cumhuriyeti'nin Salmas kentinin Sinci 2.Derece Hudut Komutanı Binbaşı Sadık Bakıri ve beraberindeki 8 kişilik askeri heyet, Van'ın Başkali ilçesinde düzenlenen, sınır güvenliği toplantısına katıldı.
İran'a sınırı olan Başkale ilçesine gelen Binbaşı Sadık Bakıri başkanlığındaki 8 kişilik İran heyeti, Kaymakam ve belediye başkan vekili Abdulselam Öztürk Garnizon komutanı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu ile 4 Hudut Tabur Komutanı piyade Binbaşı Mehmet Köylü karşıladı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıya, Kaymakam ve belediye başkan vekilli Öztürk başkanlık yaptı.
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