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Başkan Öztürk: Bıçaklı saldırgana bu konuda zerre kadar merhamet yok

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 17:49 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de geçen 22 Şubat'ta uğradığı bıçaklı saldırı sonrası görevine dönen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, meclis toplantısına katıldı.

Başkan Öztürk: Bıçaklı saldırgana bu konuda zerre kadar merhamet yok

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de geçen 22 Şubat'ta uğradığı bıçaklı saldırı sonrası görevine dönen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, meclis toplantısına katıldı. Saldırıyı anlatan Başkan Öztürk, "Saldırgan hem arkadan hem de öldürücü darbe vuracağı için göğüs tarafına vurmaya çalıştı. İnsan olarak üzülmemek elde değil. Kendine yazık etti. Bu konuda zerre kadar merhametimiz yok" dedi.
Geçen 22 Şubat'ta uğradığı bıçaklı saldırı sonrası yaralanan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, tedavisinin ardından belediye meclis toplantısına katıldı. Uğradığı bıçaklı saldırıyı ve sonrasını anlatan Başkan Esat Öztürk, "22 Şubat 2018 tarihinde görevimiz başında bıçaklı saldırıya maruz kaldık. Meclis üyelerimize ve personelimize, yaptığınız basın açıklamasından dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz, kamuya ait olan ve 15 yıldır işgal atında bulunan yol açma çalışmasını görmek için bölgeye gittik. Orada menfur bir saldırıya maruz kaldık. Yaşatan da öldürün de Rabbimiz. Demek ki daha yaşayacak, hizmet edecek vaktimiz varmış. Allah çocuklarımızın yüzüne baktı. Çalışmalarıyla memnun olduğumuz vefakâr ve cefakâr mesai arkadaşım Sinan Sivritepe kardeşim, orada adeta kendini bize siper etti. O hain arkamızdan, arkadan saldıracaktı. Planlayarak adam öldürme teşebbüsü var. Saldırgan hem arkadan hem de öldürücü darbe vuracağı için göğüs tarafına vurmaya çalıştı. İnsan olarak üzülmemek elde değil. Kendine yazık etti. Bu konuda zerre kadar merhametimiz yok" diye konuştu.
Azmettirenin de saldırıyı gerçekleştirenin de cezasını çekeceğini belirten Başkan Öztürk, "Bizim bu tür şeylere pabuç bırakmayacak kadar yüreğimiz de, bileğimiz de, beynimiz de var. Ama biz kin güderek bunu yapmayacağız. Biz kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu olaydan sonra belediye çalışanları ve belediye başkanı ayağını gazdan çeker demişler. Ama yeminle söylüyorum artık gaza fazla basacağız. Bundan hiç kimsenin tereddüttü olmasın.” diye konuştu.
Belediye meclisinde 7 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

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Başkan Öztürk: Bıçaklı saldırgana bu konuda zerre kadar merhamet yok

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