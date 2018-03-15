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Başkan Toltar din görevlileri ile bir araya geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 14:03 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, İlçe Müftülüğüne bağlı olarak görev yapan din görevlileri ve cami dernek başkanları ile bir araya geldi.Dilovası Belediye başkanı Ali Toltar, STK Temsilcileri, eğitimciler ve din görevlileri ile yaptığı istişare toplatılarını devam ettiriyor.

Başkan Toltar din görevlileri ile bir araya geldi

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, İlçe Müftülüğüne bağlı olarak görev yapan din görevlileri ve cami dernek başkanları ile bir araya geldi.
Dilovası Belediye başkanı Ali Toltar, STK Temsilcileri, eğitimciler ve din görevlileri ile yaptığı istişare toplatılarını devam ettiriyor. Bu kapsamda Tavşancıl’da bulunan bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında ilçedeki cami imamları ve cami dernek başkanları ile bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, din görevlilerinin çok önemli bir sorumluluğu olduğunu belirterek, görevlerinde başarılar diledi.
Türkiye’de insanların innçlarını daha rahat yaşayabildiklerini söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Ülkemiz Müslüman bir ülkedir. Bizim için inançlarımız her şeyden önce gelir. Herkes inandığı gibi yaşama hakkına sahiptir. Bu anayasal bir haktır. Çok şükür inançlar üzerinde oynanan oyunlar ortadan kaldırıldı. Ülkemizde geçmişte inancından dolayı birçok insanımız acılar yaşadı. Artık başörtülü milletvekillerimiz, kaymakamlarımız ve idarecilerimiz gönül rahatlığı ile inancını da yaşayarak ülkesine hizmet edebilmektedir. Sizler son derece önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Örnek insanlar olarak İslamiyet’i en iyi şekilde yaşamak ve insanlara anlatmakla mükellefsiniz. Bu noktada hepinizin yükü ağır. Özellikle son dönemlerde din adamı kisvesi altında bir takım insanların dinimizde yeri olmayan bilgilerle toplumumuzda infial yaratma çabalarını üzüntüyle izlemekteyiz. Dini konularda son derece hassas olan milletimize doğru bilgileri aktarmak son derece önemli. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.
İlçedeki ibadethanelere yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarla konuşmalarına devam eden Başkan Toltar, "Göreve geldiğimizden bu yana eğitim ve camilerimizin sorunlarını öncelik aldık. İbadethanelerimiz bizlerin en kutsal mekânlarından biridir. Göreve geldiğimizden bu yana el atmadığımız camimiz kalmadı. Elimizden geldiğince camilerimizin en iyi hizmeti vermesi için destek olamaya çalıştık çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerde gönüllülük esasına göre bulunduğunuz konumlarda ibadethanelerimizin en iyi şekilde halkımıza hizmet etmesi için mücadele veriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim için kutsal yerlerimiz olan ibadethanelerimizin daha iyi hizmet verebilmesi için elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Toplantı, daha sonra yapılan fikir alışverişi ile devam etti.

Başkan Toltar din görevlileri ile bir araya geldi

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