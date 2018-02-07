Başkan Üzülmez ve Alo Evlat Hattı kutsal topraklarda

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yeni bir projeye imza atarak Alo Evlat Hattı ekibi tarafından bakımı yapılan 15 vatandaşla birlikte umre görevi için Mekke’ye gitti.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ödüllü projelerinden biri olan Alo Evlat Hattı birimi, bakımını üstlendiği Kartepeli büyüklerin Umre isteklerini yerine getirdi. Yoğun programı içerisinde her fırsatta Kartepe’nin büyükleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Üzülmez, Alo Evlat Hattı büyüklerinin umre isteklerini de dikkate alarak önemli bir organizasyona imza attı.

Alo Evlat Hattı ekibi tarafından bakımı yapılan ve yolculuk etmeye müsait olan 15 Kartepeli vatandaşı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez umreye götürdü. Başkan Üzülmez’in önderliğinde oluşturulan kafilede 15 vatandaşın yanı sıra Alo Evlat Hattı ekibinden 5 personel Kartepeli büyüklerin bakımı ve sorumluluğunu üstlenmek üzere yer aldı. Cengiz Topel Havaalanı’ndan yola çıkan kafile önce Mekke’ye gitti. Mekke’de 16 gün kalacak olan kafile 4 gün Medine’de kaldıktan sonra yurda dönecek. Alo Evlat Hattı ekibine umre görevi boyunca İmam Osman Tandoğan ve Nuri Yayla rehberlik ettiler.

Alo Evlat Hattı ile birlikte Umre yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, umre görevini yerine getirmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Kartepeli büyüklerimiz Cengiz Topel Havaalanı’ndan yola çıkarken gözlerinde herkesin gördüğü mutluluk Mekke’ye ulaşınca iki kat arttı. Sevinç, hüzün, mutluluk, huzur, aklınıza ne kadar duygu gelirse büyüklerimizin gözlerinde görebilirsiniz. Mekke’de rahat ve huzur içerisinde Umre görevimizi yerine getiriyoruz. Büyüklerimizin her istek ve talepleriyle yakından ilgileniyoruz. Alo Evlat Hattı ekibimizde görev alan arkadaşlarımızın özverili çalışmaları burada da devam ediyor. Büyüklerimiz bizlerin baş tacıdır, onların mutlu olması bizlerin mutlu olmasıdır” dedi.