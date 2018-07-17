Başkanın eşi ve CHP ilçe başkanını yaralayan muhtar tutuklandı

Ramazan SARICI/ILGAZ (Çankırı), (DHA)- ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde, tartıştığı CHP İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi ve Belediye Başkanı Arif Çayır'ın eşi Nazhanım Çayır'ı tabancayla yaralayan Yuvademirciler Köyü Muhtarı Cafer Güloğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güloğlu'nun beraberindeki F.G. ise serbest bırakıldı.

Olay, önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Yuvademirciler Köyü Muhtarı Cafer Güloğlu, bir eczanede ilaç alırken karşılaştığı CHP Ilgaz İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında tabancasını çeken muhtar Güloğlu, İlçe Başkanı Geyikçi'yi yaraladı. Çevredekilerin araya girmesi ile çıkan arbede sırasında Güloğlu'nun silahı bir kez daha ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun eczane önünde aracında bulunan Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır'ın eşi Nazhanım Çayır'a isabet etti. Sol kolundan yaralanan Nazhanım Çayır, Ankara İbni Sina Hastanesi'nde, göğsünden yaralanan Ufuk Geyikçi ise Ankara Hacettepe Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrasında kaçan Muhtar Cafer Güloğlu ve beraberindeki F.G., yakalanarak gözaltına alındı. Yuvademirciler Köyü Muhtarı Cafer Güloğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çankırı Cezaevi’ne konuldu. Güloğlu’nun yanında bulunan F.G. ise mahkemece serbest bırakıldı.

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