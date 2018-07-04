HABER

Başkanın köpeğini gündüz vakti çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 17:41 | Son Güncelleme

SAMSUN'da İlkadım Gönüllüleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Songül Saygılı'nın köpeği, gündüz vakti dernek binası önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

Başkanın köpeğini gündüz vakti çaldılar

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da İlkadım Gönüllüleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Songül Saygılı'nın köpeği, gündüz vakti dernek binası önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.
İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren İlkadım Gönüllüleri ve Yardımlaşma Derneği'nin Başkanı Songül Saygılı, öğle saatlerinde 'Pako' isimli Terrier cinsi köpeğini bina önüne bırakıp içeri girdi. Bu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, dernek binası önünde duran köpeği, tasmasından tutarak götürdü. Bina önüne çıktığında köpeğini bulamayan Saygılı, polise başvurdu. Polis, 'Pako'nun bulunması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Başkanın köpeğini gündüz vakti çaldılarBaşkanın köpeğini gündüz vakti çaldılarBaşkanın köpeğini gündüz vakti çaldılar

PARTNERDostlar tatilde görsünDostlar tatilde görsün
Tuğla yüklü kamyon otomobille çarpıştı: 3 yaralıTuğla yüklü kamyon otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Üç kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmene 31 yıl hapisÜç kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmene 31 yıl hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siirt’in Pervari ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral'dan iyi haber

Siirt’in Pervari ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral'dan iyi haber

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın yeri teşhis edildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın yeri teşhis edildi

Samsun'da yardımlaşma derneği başkanı Songül Saygılı'nın Terrier cinsi köpeğini güpegündüz çaldılar!

Samsun'da yardımlaşma derneği başkanı Songül Saygılı'nın Terrier cinsi köpeğini güpegündüz çaldılar!

Batman'da 1,5 yaşındaki Berfin Ramazanoğlu'nun yuttuğu pil operasyonla alındı!

Batman'da 1,5 yaşındaki Berfin Ramazanoğlu'nun yuttuğu pil operasyonla alındı!

Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...

Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.