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Başkanlar Birliği’nden Toçoğlu’na ödül

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 18:55 | Son Güncelleme

Belediye Başkanlar Birliği tarafından düzenlenen Belediye Başkanları Ödül Töreni’nde Başkan Zeki Toçoğlu, Marmara’nın en beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı ödülüne layık görüldü.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen Belediye Başkanları Ödül Töreni’nde Marmara’nın en beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı ödülüne layık görüldü.

Başkanlar Birliği’nden Toçoğlu’na ödül

Belediye Başkanlar Birliği tarafından düzenlenen Belediye Başkanları Ödül Töreni’nde Başkan Zeki Toçoğlu, Marmara’nın en beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı ödülüne layık görüldü.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen Belediye Başkanları Ödül Töreni’nde Marmara’nın en beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı ödülüne layık görüldü. Ankara’da gerçekleşirilen programda Başkan Toçoğlu’nun adına ödülü Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şenay Sakal aldı.

Başkanlar Birliği’nden Toçoğlu’na ödül

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