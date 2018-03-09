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Başkası adına çıkardıkları cep telefonu hattından bylock kullanmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 18:35 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da başka şahıslar adına çıkarılmış cep telefon hatlarıyla bylock kullandıkları tespit edilen 8 şahıs, sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak soruşturması kapsamında bylock kayıtları bulunmadığı halde başka şahıslar adına çıkarılmış cep telefon hatlarıyla bylock kullandıkları tespit edilen 8 şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da başka şahıslar adına çıkarılmış cep telefon hatlarıyla bylock kullandıkları tespit edilen 8 şahıs, sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak soruşturması kapsamında bylock kayıtları bulunmadığı halde başka şahıslar adına çıkarılmış cep telefon hatlarıyla bylock kullandıkları tespit edilen 8 şahıs gözaltına alındı. 8 şüphelinin etkin pişmanlık maddesi hükümlerine istinaden sevk edildikleri adli mercilerce denetimli serbestlik ve yurt dışına çıkış yasağı kararlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.

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