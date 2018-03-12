Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan şahıs tutuklandı

Nevşehir’de başkasına ait olan öğrenci kimlik kartını ve nüfus cüzdanını kullanan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında S.Y.’ye ait öğrenci kimlik kartını ve nüfus cüzdanını kullandığı tesit edilen E.A.C. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde öğrenci kartındaki ve nüfus cüzdanı üzerinde bulunan resimleri sökerek kendi resmini yapıştırdığını itiraf eden E.A.C. başkasına ait kimlik ve bilgilerin kullanılması suçundan adliyeye sevk edildi. E.A.C. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.