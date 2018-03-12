Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan şahıs tutuklandı

Nevşehir’de başkasına ait olan öğrenci kimlik kartını ve nüfus cüzdanını kullanan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında S.Y.’ye ait öğrenci kimlik kartını ve nüfus cüzdanını kullandığı tesit edilen E.A.C. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde öğrenci kartındaki ve nüfus cüzdanı üzerinde bulunan resimleri sökerek kendi resmini yapıştırdığını itiraf eden E.A.C. başkasına ait kimlik ve bilgilerin kullanılması suçundan adliyeye sevk edildi. E.A.C. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...
Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar
İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
TSK ve ÖSO'dan Afrin'de teröristlere ağır darbe!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
IŞİD infazcısından pes dedirten savunma! 'Poz verdirdiler...'
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Nokia'dan yeni bir bomba geliyor!
Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!
Okuyucu Yorumları 0 yorum