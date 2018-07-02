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Başkent’te fırında yangın çıktı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 05:58 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesinde ekmek fırınında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Başkent’te fırında yangın çıktı: 1 ölü

Olay, Keçiören ilçesinin Ayvalı Caddesinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Fırından alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dükkanı saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın sırasında içeride kalan Abdullah Bektaş’ın mesai arkadaşları ve mahalle sakinleri endişeyle beklerken, itfaiye ekipleri içeride yaptığı incelemelerde Bektaş’ı yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bektaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda Bektaş’ın cesedi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Abdullah Bektaş’ın çalıştığı fırında yangın çıktığını öğrenen yakınları olay yerine koştu. Bir yakını olay mahaline girmek isterken polis ekipleri tarafından güçlükle durduruldu. Fırından, Bektaş’ın cansız bedeninin çıktığını görünce sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahaleleriyle güçlükle sakinleştirildi.

MAHALLE SAKİNLERİ İLE POLİS ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Yanan binaya yaklaşmak isteyen mahalle sakinleriyle polis arasında küçük çaplı bir arbede çıktı. Bazı mahalle sakinleri emniyet şeridini aşmak isteyince Polis müdahalede bulundu. Ekipler, etrafta bekleyen vatandaşların yangın dolayısıyla etrafa dağılan dumandan etkilenmemesi için emniyet şeridini geniş bir çevreden çekti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Keçiören yangın fırın

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