HABER

Başkent'te 1 Mayıs kutlaması -2

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 16:50 | Son Güncelleme

ANKARA'da sendika, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kurumlarının katılımıyla Tandoğan Meydanı'nda kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi polis, yoğun güvenlik önlemleri aldı.

ANKARA'da sendika, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kurumlarının katılımıyla Tandoğan Meydanı'nda kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi polis, yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Ankara'da 1 Mayıs, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) oluşturduğu tertip komitesinin öncülüğünde aralarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bulunduğu çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Tandoğan Meydanı'nda kutlandı. Kutlamalar öncesi emniyet güçleri, toplanma alanı olan AKM önünden yürüyüş güzergahı olan Kazım Karabekir Caddesi'nde ve Tandoğan Meydanı civarında yoğun güvenlik önlemi aldı. Meydana çıkan bütün yollar bariyerler ve belediyeye ait hafriyat kamyonlarıyla kapatıldı. Güzergah boyunca farklı noktalarda arama noktaları kuruldu. Havadan da bir polis helikopteri güvenlik önlemlerini denetledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!
Şehidimizin kimliği belli olduŞehidimizin kimliği belli oldu
Bakan açıkladı! Öğretmen ataması müjdesiBakan açıkladı! Öğretmen ataması müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da selin ortasında özçekim yaparken sulara kapıldı

Şanlıurfa'da selin ortasında özçekim yaparken sulara kapıldı

Çorum'da mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği iddiası ortalığı karıştırdı

Çorum'da mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği iddiası ortalığı karıştırdı

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

İstanbullu adalara akın etti! Kuyruk uzadıkça uzadı

İstanbullu adalara akın etti! Kuyruk uzadıkça uzadı

Öğrencisine attığı çıplak fotoğraflar öğretmeni yaktı

Öğrencisine attığı çıplak fotoğraflar öğretmeni yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.